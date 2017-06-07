В Черновцах объявляют набор в патрульную полицию- 07.06.2017 15:13
Очередной набор в патрульную полицию вскоре стартует в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Черновцов.
Об условиях набора, который будет проходить на конкурсной основе, сообщат на пресс-конференции.
Как стало известно, пресс-конференция запланирована за завтра, 8 июня. Начало - в 10:00. Проводиться она будет в Управлении патрульной полиции Черновцов по адресу ул. Заводская, 22.
К слову, набор на на конкурсной основе на бессрочную службу в патрульную полицию уже стартовал в Киеве и в Одессе.
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