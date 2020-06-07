



С 11 июня заработает безвиз со Швейцарией - 07.06.2017 14:40

Между президентом Украины Петром Порошенко и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера. Среди тем, которые обсуждали высокопоставленные лица - возввращение Украине замороженных активов экс-чиновников, углубление двустороннего сотрудничества и введения безвза для украинских граждан.

Президент Украины отметил визит Буркхальтера в Мариуполь, во время которого были переданы реагенты для очистки воды и медикаменты в составе гуманитарного груза, и выразил за него благодарность. Участники переговоров также обсудили продолжающуюся агрессию России на востоке Украины, а также сложную ситуацию, которая возникла из-за этого в ряде населенных пунктов и на объектах гражданской инфраструктуры.

Порошенко и Буркхальтер обсудили дальнейшую деятельность по укреплению двустороннего сотрудничества между Украиной и Швейцарией.

По словам руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, страна с 11 июня запустит возможности безвизового посещения для граждан Украины одновременно с вступлением в силу безвиза с ЕС.

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