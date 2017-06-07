



ЕС утвердила оборонный фонд на уровне 5,5 млрд евро - 07.06.2017 14:32

Европейский оборонный фонд был утврежден в ЕС для осуществления общих военных закупок, укрепления оборонных возможностей и научных исследований. Данное решение было утверждено Еврокомиссией в среду, 7 июня.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Европейский оборонный фонд был основан для помощи странам-членам для максимально эффективного распределения денег налогоплательщиков, тчобы в финансировании проектов не было дубляжа. Фонд заинтересован в кординации, расширении и дополнении национальных инвестиций в достижения в сфере обороны, а также в закупках оборонного оборудования и технологий.

Финансирование Фонда будет осуществляться за счет взносов стран-членов ЕС и бюджета блока.

Ежегодный бюджет Европейского оборонного фонда после 2020 года планируется довести до уровня 5,5 миллиардов евро. Их будут распределять на военные закупки, укрепление оборонной способности стран Европейского Союза, на новые проекты, оборонные исследования и технологии.

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что ни дублировать НАТО, ни заменить блок новые оборонные инициативы не призваны. Их задача - дополнить и укрепить деятельность организаций, которые работают в сфере безопасности и обороны.

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