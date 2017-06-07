



Строительство дома Чернівціжитлобуд по улице Гагарина май 2017 - 07.06.2017 13:21

Компания Чернівціжитлобуд продолжает расширять жилищный фонд Черновцов, возводя новые современные дома, которые отвечают всем современным требованиям энергоэффективности - со светлыми, уютными и комфортными квартирами.

Так, в мае 2017 года компания Чернівціжитлобуд демонстрирует положительную динамику в отношении возведения жилого дома по улице Гагарина.

Отмечается, что жилой многоквартирный дом уже вскоре будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию, поскольку близятся к завершению основные работы. Так, сотрудники строительной компании Чернівціжитлобуд осуществляют внешние работы по отделке фасада, также проводится обустройство территории, прилегающей к дому.

Ниже прелагаем ознакомиться с фото жилого дома от компании Чернівціжитлобуд по улице Гагарина по состоянию на май 2017 года.

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