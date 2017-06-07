Строительство дома Чернівціжитлобуд по улице Гагарина май 2017- 07.06.2017 13:21
Компания Чернівціжитлобуд продолжает расширять жилищный фонд Черновцов, возводя новые современные дома, которые отвечают всем современным требованиям энергоэффективности - со светлыми, уютными и комфортными квартирами.
Так, в мае 2017 года компания Чернівціжитлобуд демонстрирует положительную динамику в отношении возведения жилого дома по улице Гагарина.
Отмечается, что жилой многоквартирный дом уже вскоре будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию, поскольку близятся к завершению основные работы. Так, сотрудники строительной компании Чернівціжитлобуд осуществляют внешние работы по отделке фасада, также проводится обустройство территории, прилегающей к дому.
Ниже прелагаем ознакомиться с фото жилого дома от компании Чернівціжитлобуд по улице Гагарина по состоянию на май 2017 года.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 08.06.2017 12:10
- 08.06.2017 11:56
- 08.06.2017 11:18
- 08.06.2017 10:53
- 08.06.2017 10:42
- 08.06.2017 09:51
- 08.06.2017 09:29
- 07.06.2017 17:24
- 07.06.2017 16:33
- 07.06.2017 15:13