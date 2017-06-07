



Ученые назвали Луну космическим кораблем - 07.06.2017 12:23

Естественный спутник Земли - Луна - может быть ничем иным, как космическим кораблем. Такую гипотезу выдвинули международные уфологи.

Согласно результатам недавнего исследования, возраст Луны превышает возраст нашей планеты примерно на 8 миллионов лет. Кроме того, ранее считалось, что Луна образовалась после столкновения с Землей крупного астероида, когда от планеты отделился достаточно большой фрагмент, ставший в дальнейшем ее спутником. Однако, если Луна старше Земли, тогда эта гипотеза попадает под сомнение.

Еще одна идея ученых допускает наличие полости внутри Луны, поскольку она имеет большую плотность по сравнению с Землей. Эту мысль ученые начали продвигать после событий 1969 года, когда во время спуска на Луну Аполлон-12 "зазвенел". В то же время отмечается, что магнитное поле Луны в целом отсутствует, в то время как горы объекта намагничены.

Еще одно подозрение в пользу того, что спутник Земли может быть космическим кораблем оригинальной конструкции, - это его излишняя стабильность. В пользу искусственного происхождения Луны говорят такие факты, как отсутствие на спутнике каких-либо существенных инцидентов. Также нет никаких отклонений в движении по орбите. Кроме того, за все время наблюдений Луна ни разу не подвергалась бомбардировке астероидами.

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