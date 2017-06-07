Повышен проходной балл для поступления в медицинские вузы- 07.06.2017 12:10
Для поступления в вузы на медицинские специальности Министерством образования и науки Украины был увеличен проходной балл.
Как сообщила глава Минобразования Лилия Гриневич, для поступления в медицинские высшие учебные заведения теперь необходимо от 150 баллов и выше.
По словам главы МОН, Министерство здравоохранения Украины также активно выступает за повышение проходного бала для поступающих в медицинские вузы.
Отметим, что по решению Министерства образования и науки Украины на технические специальности было увеличено количество мест по госзаказу. В то же время, количество бюджетных мест на специальности "Право" и "Менеджмент" было сокращено. Гриневич отметила, что для поступления по специальности "Право" для получения образовательно-квалификационного уровня "Магистр" потребуется сдача незавимого экзамена. Кроме того, для поступающих в магистратуру также в будущем планируется введение экзамена по иностранным языкам.
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