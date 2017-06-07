



Новой Зеландии грозит мощнейшее извержение вулкана - 07.06.2017 11:50

В районе побережья новозеландского острова Северный, под заливом Пленти ученые обнаружили сгусток мантии. Согласно утверждениям геофизиков Новой Зеландии, это может грозить стране землетрясением. Кроме того, землетрясение может спровоцировать пробуждение вулкана Таупо.

Такие данные удалось получить благодаря анализу GPS-данных и результатов радиолокационной интерферометрии, переданной европейским спутником Envisat.

В результате вторжения в земную кору магмы возникают деформации земной коры. Так как все это происходит рядом с вулканической зоной Таупо, извержение может произойти в ближайшем будущем.

Отмечается, что вулкан Таупо пребывал в так называемой "спячке" в течение нескольких сотен лет, однако, он может пробудиться из-за обнаруженного рядом с островом сгустка мантии. При этом, на острове Северный вулканическая активность может стать одной из самых интенсивных на планете.

Так, вулкан Таупо был активным примерно 26,5 тысяч лет назад. По утверждениям ученых, данное извержение за последние 70 тысяч лет было крупнейшим на нашей планете.

Платиновая Буковина

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