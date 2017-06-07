



В Минске сегодня пройдет встреча контактной группы по Донбассу - 07.06.2017 11:25

Контактная группа по ситуации на Донбассе сегодня проводит заседание в Минске. Как отмечется, в процессе переговоров будут участвовать все четыре рабочих группы контактной группы.

В первую очередь, начало положит встреча представителей гуманитарной подгруппы. Предполагается поднять такие вопросы, как условия содержания пленных, а также возможные даты для обмена.

Подгруппа по безопасности контактной группы обсудит проведение мероприятий по разминированию территорий на Донбассе, открыти контрольного пункта пропуска (дополнительного) в Золотом, а также вомхомжностей для введения полицейской миссии Организации безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбасс.

Представители незаконных формирований также должны предложить свои варианты для возобновления водоснабжения на временно оккупированные территории. В частностит, речь идет о вариантах оплаты воды, которая уже была поставлена.

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