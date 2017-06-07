Помидоры помогают нормализовать давление

- 07.06.2017 10:42
Помидоры помогают нормализовать давление

Употреблять в пищу томаты каждый день крайне полезно для здоровья, утверждают специалисты. В первую очередь, содержащися в помидорах микроэлементы и витамины способствуют нормализации кровяного давления, а также снижают уровень холестерина. В результате это благотворно сказывается на состоянии сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Такими выводами делятся ученые из Университета Аделаиды.

Серьезную роль в пользе томатов влияет ликопин - пигмент, благодаря которым плоды получают красный цвет. Ликопин обладает прекрасными антиоксидантными способностями, благодаря чему организм легче справляется с выведением токсинов.

Исследователи провели тесты и рассмотрели, как ликопин влияет на кровяное давление и уровень холестерина. В течение 55 лет проводились соответствующие изыскания, в общей сложности 14 исследований. Было установлено, что всего 25 миллиграммов ликопина в день ведут к снижению до 10% уровня холестерина.

По словам главы исследовательской группы доктора Карин Рид, 25 мг ликопина - это 50 граммов томатной пасты либо 0,5 литра томатного сока. Эффект от употребления ликопина практически такой, как после употребления небольших доз медикаментов, направлегнных на снижение уровня холестерина. При этом, ликопин не имеет побочных эффектов, которые могут возникать после употребления лекарств. При этом, после термической обработки помидоры не только не теряют полезных свойств - ликопин после готовки даже лучше усваивается.

Платиновая Буковина

Ключові слова: польза помидор, польза томатов, помидоры каждый день, ликопин пигмент

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ИГИЛ убили в Мосуле более 230 гражданских Об эскалации ситуации с гражданскими в Мосуле информирут Управление ООН по правам человека. Так, за попытку сбежать из города террористами ИГИЛ
- 08.06.2017 12:10
ЗНО 2017 по биологии - 8 06 2017 В Украине 8 июня проходит ЗНО 2017 по биологии, которое является предметом на выбор. Так, в Черновцах ЗНО 2017 по данному предмету абитуриенты
- 08.06.2017 11:56
Homo sapiens появились на 100 тысяч лет раньше - исследование Общепринятое в науке время и место возникновение Homo sapiens - человека разумного - пересмотрено по результатам иссоедования международной группы палеонтологов
- 08.06.2017 11:18
Переговоры Нафтогаз-Газпром на территории РФ исключены Любая возможность переговоров украинской газовой компании Нафтогаз с российским Газпромом на территории РФ исключается.
- 08.06.2017 10:53
Из-за обстрелов часть Донбасса осталась без воды Из-за интенсивных обстрелов в зоне АТО насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановила свою работу. Об этом проинформировали
- 08.06.2017 10:42
Черновцы затопило ливнем 7 06 2017 Ливень 7 июня в Черновцах нанес значительный ущерб, несколько улиц города серьезно затопило.
- 08.06.2017 09:51
Взрыв в посольстве США в Киеве 8 06 2017 В Украине организовано расследование касаемо возможного террористического акта. Отметим, что именно как теракт был квалифицирован взрыв на территории
- 08.06.2017 09:29
В первые дни безвиза в украинских КПП будут работать эксперты ЕС В украинские пункты пропуска на границе в первы дни начала действия безвиза будут направлены эксперты Европейского агентства пограничной и береговой охраны
- 07.06.2017 17:24
Боевики усилили атаки на Луганском направлении 07 06 2017 По информации 53-й отдельной механизированной бригады, в зоне АТО отмечается обострение ситуации на Луганском направлении.
- 07.06.2017 16:33
В Черновцах объявляют набор в патрульную полицию Очередной набор в патрульную полицию вскоре стартует в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной
- 07.06.2017 15:13

Всі новини