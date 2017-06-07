



Помидоры помогают нормализовать давление - 07.06.2017 10:42

Употреблять в пищу томаты каждый день крайне полезно для здоровья, утверждают специалисты. В первую очередь, содержащися в помидорах микроэлементы и витамины способствуют нормализации кровяного давления, а также снижают уровень холестерина. В результате это благотворно сказывается на состоянии сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Такими выводами делятся ученые из Университета Аделаиды.

Серьезную роль в пользе томатов влияет ликопин - пигмент, благодаря которым плоды получают красный цвет. Ликопин обладает прекрасными антиоксидантными способностями, благодаря чему организм легче справляется с выведением токсинов.

Исследователи провели тесты и рассмотрели, как ликопин влияет на кровяное давление и уровень холестерина. В течение 55 лет проводились соответствующие изыскания, в общей сложности 14 исследований. Было установлено, что всего 25 миллиграммов ликопина в день ведут к снижению до 10% уровня холестерина.

По словам главы исследовательской группы доктора Карин Рид, 25 мг ликопина - это 50 граммов томатной пасты либо 0,5 литра томатного сока. Эффект от употребления ликопина практически такой, как после употребления небольших доз медикаментов, направлегнных на снижение уровня холестерина. При этом, ликопин не имеет побочных эффектов, которые могут возникать после употребления лекарств. При этом, после термической обработки помидоры не только не теряют полезных свойств - ликопин после готовки даже лучше усваивается.

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