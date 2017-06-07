



В Черновцах судят группировку столичных воров - 07.06.2017 09:48

По информации пресс-службы прокуратуры Черновицкой области, в суд был передан обвинительный акт касаемо троих членов оргинизованного преступного группирования.

Трое человек обвиняются в совершении уголовных правонарушений в соответствии с частями 3,4 и 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, где их действия классифицируются как кража.

По результатам досудебного расследования было установлено, что в августе прошлого года 29-летняя киевлянка организовала и возглавила преступную группу, целью которой было тайное похищение чужого имущества. Отмечается, что в группу вошли еще двое жителей Киева - 1984 и 1987 годов рождения.



Преступники осуществляли кражи в Черновцах с августа по октябрь 2016 года. Каждое преступное мероприятия сопровождалось тщательной подготовкой, а также наблюдениями за объектом. После того, как была собрана необходимая информация, для осуществления кражи преступники разрабатывали план, который после внесения коррективов воплощался в действие.

В течение указанного периода группа обвиняемых успела обокрасть порядка 12 квартир в Черновцах. Общая сумма, в которую оцениваниется похищенное имущество, превышает 1 миллион гривен.

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