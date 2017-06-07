



В США готовят импичмент Трампа - 07.06.2017 09:36

В США готовится импичмент президента Трампа. Для запуска процедуры уже готовит документы член Конгресса - демократ из штата Техас Эл Грин.

Грин занимается подготовкой обвинительного заключения, которое послужит стартом процедуры импичмента в Конгрессе США. По словам чиновника, к импичменту ведут неопровержимые факты и доказательства. Так, Грин отметил, что Трамп уволил главу ФБР, чем помешал осуществлению правосудия. Дело в том, что Джеймс Коми занимался расследованием связей штаба Трампа с вмешательством России в процесс выборов.

Грин еще в мае озвучивал призывы за импичмент Трампа. После этого он сообщил, что ему начали звонить со всяческими угрозами.

Так, согласно американскому законодательству, в палате представителей выдвигается обвинение в адрес федеральных властей. После этого в Сенате США для поддержки импичмента решение должно поддержать большинство.

Платиновая Буковина

Всі новини