



На СТО в Киеве произошел пожар и взрыв 06 06 2017. Видео - 06.06.2017 17:24

В Днепровском районе Киева в течение нескольких часов тушат пожар, возникший в результате взрыва на СТО.

Так, в одном из дворов недалеко от Дарницкой площади примерно в 13:30 довольно быстро и сильно разгорелся огонь. Сначала пламя возникло в гараже, расположенном на частной территории, после чего огонь перешел на дом. Пожар достал также проводов линии электропередач, в результате чего район оказался обесточен.

На место происшествия прибыли спасатели, которые до сих пор ведут борьбу с огнем. С начала пожара уже взрывался газовый баллон, и существует опасность повторного взрыва, поэтому внутрь спасатели опасаются входить.

Местные жители, а также представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечают - во дворе, где возник пожар, работала станция техобслуживания.

В результате пожара пострадавших нет. Пожарные смогли локализовать пламя и уберечь от возорания соседние здания. Хозяин помещения, в котором возник пожар, получил легкие ожоги, однако о происзошедшем говорить отказался. Члены его семьи на момент возникновения пожара дома отсутствовали.

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