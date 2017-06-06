Лучшей профилактикой деменции являются прогулки

- 06.06.2017 15:40
Лучшей профилактикой деменции являются прогулки

 Множество заболеваний возникают у людей с возрастом, и одной из наиболее распространенных возрастных болезней является старческая деменция. Эффективных лекарств против сосудистой деменции, болезни Альцгеймера и других форм данной болезни пока что нет, потому эксперты призывают соблюдать профилактические меры. В качестве подобных мер упоминаются добавки, сожержащие в себе антиоксиданты, витаминные комплексы, полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты.

Однако существует способ профилактики старческой деменции, доступный всем и даже более эффективный, чем БАДы.

Канадские ученые из университета провинции Британская Колумбия, что в Ванкувере, делятся результатами своего исследования и утверждают, что для профилактики сосудистой деменции наиболее эффективными являются прогулки пешком. Результаты исследования были опубликованы в онлайн-издании British Journal of Sports Medicine.

Исследование проводилось следующим образом. За 38 добровольцами - здоровыми жителями Канады в возрасте старше 65 лет- в течение 6 месяцев осуществлялись наблюдения. Одной группе участников эксперимента в течение недели необходимо было совершать три пешие прогулки. Каждая из таких прогулок длилась 1 час. Вторая группа добровольцев вела привычный им образ жизни, без каких-либо рекомендаций к прогулкам.

для представителей обеих групп перед экспериментом и по завершению проводились специальные тесты на проверку когнитивных функций, а также осуществили исследование активности головного созга с помощью магнитн-резонансного томографа. Что касается участников контрольной группы, которые вели привычный образ жизни, то логическое мышление, скорость реакции и прочие когнитивные способности у них не улучшились после проведения экспериментов. А вот в группе испытуемых, которые регулярно отправлялись гулять пешком, практически у всех наблюдалось существенное улучшение когнитивных функций.

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Ключові слова: регулярные прогулки, профилактика старческой деменции, профилактика альцгеймера

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