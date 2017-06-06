ДТП в центре Черновцов 6 06 2017. Фото- 06.06.2017 14:26
В центре Черновцов около 14:10 во вторник, 6 июня, произошла авария.
На улице Головной в районе Центральной площади столкнулись маршрутка и микроавтобус. Как сообщают очевидцы с места происшествий, транспортные средства получили незначительные повреждения, пострадавших в результате ДТП также нет.
Полиция на место ДТП прибыла оперативно. Патрульные устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Тем временем, движение по главной транспортной артерии города парализовано. По Головной и прилегающих улицах транспорт практически не движется, в районе ДТП образовалась пробка.
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