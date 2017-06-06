



Украинцев предупреждают о пожарной опасности 6-8 июня - 06.06.2017 14:00

В период с 6 по 8 июня в ряде украинских областей будет наблюдаться повышенная пожарная опасность.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечается, что пожарная опасность в эти дни будет находиться на уровне 4-5 классов.

Так, крайне высокий уровень пожарной опасности будет наблюдаться 6 июня в следующих областях - Черкасской, Луганской, Кировоградской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также на большей части Николаевской и Одесской областей. 7 июня высокая пожарная опасность - 4 класса - будет наблюдаться в северных областях Украины, на западе за исключением карпатского региона, а также в Винницкой области. Чрезвычайная опасность - 5 класса - сохранится 8 июня на юге, в восточном регионе, а также в Днепропетровской области.

Пожарная опасность 4 класса будет наблюдаться в Киеве и области 6-7 июня. Пожарная опасность 5 класса будет наблюдаться местами в столичной области 7 июня.

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