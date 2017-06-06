



Новинки Apple на презентации WWDC 2017 - 06.06.2017 12:14

Новинки от компании Apple были представлены на Всемирной конференции разработчиков американской компании WWDC 2017, которая стартовала 5 июня в Калифорнии.

Так, компания продемонстрировала новый настольный моноблок iMac Pro. Согласно имеющейся информации, среди всех компьютеров компании из Купертино данный компьютер является самым мощным. И цена на него устанавливается соответствующая - от 4999 долларов США.

Кроме того, на конференции были представлены также обновленные версии таких устройств, как MacBook, MacBook Pro и iMac. Линейка планшетов IPad Pro теперь расширена благодаря появлению версии с 10,5-дюймовым дисплеем. Разработчики также продемонстрировали обновленную версию операционной системы iOS для мобильных устройств - iPhone и iPad. Операционная система для настольных устроств Macos High Sierra, также представленная в рамках конференции, получила массу новинок и особенностей.

Также корпорация презентовала умную колонку HomePod. Спикерфон управляется как помощник Siri - с помощью голоса. Работает HomePod через WiFi и позволяет воспроизводить музыку через Apple Music, без необходимости подключения к вашему устройству. "Умная" колонка в режиме реального времени изменяет акустику в зависимости от помещения, устраняет эхо и шумы, подстраивает громкость и формирует аудиопотоки. Кроме того, HomePod можно считать ассистентом, поскольку она позволяет работать с будильником, сообщениями, новостями, а также с другими приложениями. Стоимость устройства, начало поставок которого запланировано на декабрь нынешнего года, составит 349 долларов США.WWDC 2017

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