



Боевики бьют по мирным населенным пунктам 5 06 2017 - 06.06.2017 11:13

Боевики незаконных формипрований на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы мирных населенных пунктов, которые находятся вдоль линии разграничения. Под огонь террористов также попадают и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом информируют представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, в понедельник, 5 июня, примерно в 18:00 террористы открыли огонь из крупнокалиберного орудия, запрещенного Минскими соглашениями, по жилому секору города Павлополь, что на Мариупольском направлении. Так, в здание Павлопольской общеобразовательной школы попало несколько снарядов, в результате чего школа получила существенные повреждения.

Также в понедельник боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям, используя запрещенные виды вооружения. Из танковых орудий открывался огонь по позициям в районе Песок, из реактивных систем залпового огня огонь осуществлялся в районе населенного пункта Богдановка. Из крупнокалиберной артиллерии противник бил по окраинам села Чермалык.

Наблюдательные группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации осуществляют осмотр и оценку последствий данных обстрелов.

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