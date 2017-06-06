



ЗНО 2017 по русскому языку 6 06 2017 - 06.06.2017 10:53

В Украине продолжается основная сессия ЗНО 2017 - внешнего независимого оценивания знаний. Так, во вторник, 6 июня, абитуриенты сдают тестирование по русскому языку, как отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

Для участия зарегистрированным абитуриентам необходимо иметь при себе по прибытию в пункт тестирования сертификат, отмеченный в нем документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.

Также стоит иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета. По желанию, можно взять с собой бутылку (прозрачную) с питьевой водой.



В Украине, отметим, уже прошло ЗНО 2017 по ряду предметов, на которые уже имеются ответы - украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам, по математике и истории Украины .

Основная сессия тестирования в нынешнем году продлится до 16 июня. До 15 июня на информационных страницах участников ЗНО 2017 должны быть опубликованы результаты тестирования по сданным предметам с переводом в баллы.

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