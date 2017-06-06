ЗНО 2017 по русскому языку 6 06 2017- 06.06.2017 10:53
В Украине продолжается основная сессия ЗНО 2017 - внешнего независимого оценивания знаний. Так, во вторник, 6 июня, абитуриенты сдают тестирование по русскому языку, как отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.
Для участия зарегистрированным абитуриентам необходимо иметь при себе по прибытию в пункт тестирования сертификат, отмеченный в нем документ, удостоверяющий личность, а также приглашение-пропуск.
Также стоит иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета. По желанию, можно взять с собой бутылку (прозрачную) с питьевой водой.
В Украине, отметим, уже прошло ЗНО 2017 по ряду предметов, на которые уже имеются ответы - украинскому языку и литературе, немецкому, французскому, испанскому, а также английскому языкам, по математике и истории Украины.
Основная сессия тестирования в нынешнем году продлится до 16 июня. До 15 июня на информационных страницах участников ЗНО 2017 должны быть опубликованы результаты тестирования по сданным предметам с переводом в баллы.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.06.2017 17:24
- 06.06.2017 15:40
- 06.06.2017 14:26
- 06.06.2017 14:00
- 06.06.2017 13:33
- 06.06.2017 12:14
- 06.06.2017 11:13
- 06.06.2017 10:33
- 06.06.2017 10:31
- 06.06.2017 10:09