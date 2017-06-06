



Законопроект о пенсионной реформе в Украине утвержден МВФ - 06.06.2017 10:09

Законопроект о реформе пенсионной системы в Украине был утвержден для правительства Международным валютным фондом. В ближайшему будущем ВР предстоит принять данный законопроект.



Как сообщили в Министерстве социальнйо политики Украины, в переговорах принял участие глава миссии МВФ в Украине Рональд ван Роден, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

До этого сообщалось, что правительственный законопроект касаемо реформирования пенсионной системы в Украине не был согласован с Международным валютным фондом. Спустя некоторое время этот законопроект согласовал Всемирный банк.

Отметим, что правительство Украины намерено осуществить пенсионную реформу. В частности, нововведения подразумевают повышение страхового стажа для выхода на пенсию. Если на сегодняшний день для выхода на пенсию достаточно было 15 лет стажа, то в будущем его планируют увеличить до 35 лет. Такие меры необходимы для сокращения пенсионных выплат, а также уменьшения количества граждан Украины, поулчающих пенсию.

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