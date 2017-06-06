



Фестиваль Midsommar 2017 в Черновцах - 06.06.2017 09:23

В Черновцах в нынешнем году будет проведен уже ставший традиционным фестиваль скандинавской культуры и истории Midsommar. Локацией для мероприятий, как и в прошлые годы, был выбран музей под открытым небом (Черновицкий областной музей архитектуры и быта).

Скандинавский праздник, приуроченный дню летнего солнцестояния, состоится в Черновцах 18 июня.

Гостей праздника ожидает довольно насыщенная и интересная программа. В частности, для всех желающих будет огранизована средневековая таверна. Также пройдут различные мастер-классы по иторическим танцам, фехтованию и древним ремеслам, скандинавские испытания и забавы, выступления фолк-коллективов, массовые бои викингов, огненная мистерия. Для самых маленьких гостей будет организована интерактивная детская площадка.

Третий по счету скандинавский фестиваль Midsommar 2017 в Черновцах стартует в 13:00. Для народов севера праздник летнего солнцестояния является особым временем. Это самая короткая ночь в году, потому Midsommar считается особым и таинственным временем. У скандинавских народов принято и по сей день праздновать этот праздник, причем, в обязательном порядке на свежем воздухе.

Платиновая Буковина

Всі новини