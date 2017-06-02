



В июне 2017 рядом с Землей пролетит комета - 02.06.2017 16:10

На расстонии всего 0,811 астрономической единицы (или 121325600 километров) от Земли в ближайшие дни пролетит комета Джонсона. Ночью с 4 июня желающие могут наблюдать с помощью телескопа или бинокля полет кометы, которая известна ученым под названием C/2015 V2.

В начале июня комета достигнет порядка +7 звездной величины. Интересно, что звезды Большого ковша имеют +2 звездной величины, а Нептун - примерно +7,8 звездной величины.

Точку перигелия комета преодолеет на расстоянии 1,64 астрономической единицы от Солнца, и это произойдет 12 июня

Комета Джонсона будет видна в первой половине июня в созвездии Волопас недалеко от Арктура. Она будет напоминать размытую звезду зеленоватого цвета. В Северном полушарии в средних шиторах наблюдения за кометой Джонсона можно будет осуществлять в течение всей ночи, используя бинокль или любительский телескоп. Оптимальные условия для наблюдений - это ясная безоблачная погода. Область наблюдений - высоко над горизонтом в южной части неба.

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