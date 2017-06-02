Польша в Совбезе ООН будет выступать против агрессии РФ

- 02.06.2017 15:42
Польша в Совбезе ООН будет выступать против агрессии РФ

Если Польша будет избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы, страна будет поднимать на форуме вопросы касаемо российской агрессии в Украине и ситуации на Донбассе. С таким заявлением выступил Кшиштоф Щерский, министр канцелярии президента Польши.

По словам Щирского, украинское дело является очень важным для Польши и восточно-европейского региона. Также Польша заинтересована в вопросах стабилизации ситуации в Восточной Европе.

Министр отметил, что равновесие нарушено не только из-за конфликта в Украине, но и по причине создания в регионе Россией наступательных возможностей. В то же время, такие возможности не создаются НАТО, поскольку Североатлантический Альянс лишь формирует оборонные возможности.

Также он отметил, что Россия наращивает в оккупированном Крыму и Калининградской области наступательные вооружения.

Напомним, что выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоятся сгеодня, 2 июня. Из стран Восточной Европы единственным кандидатом является Польша, которая в 2018 году должна прийти на смену Украине.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Кшиштоф Щерский, Польша в совбезе оон, Совбез ООН

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Кицманщине в вольере живут волки На территории одного из ресторанов в Кицманском районе Черновицкой области, в селе Ошихлебы, в небольшом вольере проживает целое семейство волков
- 02.06.2017 17:30
В июне 2017 рядом с Землей пролетит комета На расстонии всего 0,811 астрономической единицы (или 121325600 километров) от Земли в ближайшие дни пролетит комета Джонсона. Ночью с 4 июня желающие
- 02.06.2017 16:10
Под Киевом - крупный пожар на стихийной свалке Недалеко от Киева на несанкционированной свалке мусора в четверг, 1 июня, разгорелся крупный пожар.
- 02.06.2017 14:51
Профессора ЧНУ наградили медалью Сикорского Декан философско-теологического факультета ЧНУ, доктор исторических наук и профессор Василий Балух был отмечен важной наградой - медалью М.Сикорского.
- 02.06.2017 14:17
ЕСПЧ готов признать нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по делу о контракте, подписанном между украинским Нафтогазом и российским Газпромом касаемо поставок газа
- 02.06.2017 13:57
Microsoft переманивает пользователей Google бонусами Отказ от поисковика Google в пользу Bing будет сопровождаться поощрениями от компании Microsoft. Корпорация разработала и з
- 02.06.2017 13:35
США перебрасывают бомбардировщики к границе с РФ Для проведения совместных учений союзников НАТО в Европе Военно-воздушные Силы США перебрасывают в Великобританию бомбардировщики В-52,
- 02.06.2017 12:28
Магнитные бури на июнь 2017 В плане магнитных бурь июнь 2017 года обещает быть довольно спокойным месяцем. Однако метеочувствительным л
- 02.06.2017 11:44
В Черновцах на Велодень ограничат движение транспорта 3 06 2017 В Черновцах 3 июня состоятся мероприятия по случаю проведения в городе Велодня-2017. Отметим, что ранее Велодень был запланирован на 27 мая
- 02.06.2017 11:11
Еврокомиссия призывает Украину за год завершить реформы вых реформ Еврокомиссия выделила Украине год - до середины лета 2018 года. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве озвучил комиссар ЕС
- 02.06.2017 10:38

Всі новини