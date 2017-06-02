Польша в Совбезе ООН будет выступать против агрессии РФ- 02.06.2017 15:42
Если Польша будет избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы, страна будет поднимать на форуме вопросы касаемо российской агрессии в Украине и ситуации на Донбассе. С таким заявлением выступил Кшиштоф Щерский, министр канцелярии президента Польши.
По словам Щирского, украинское дело является очень важным для Польши и восточно-европейского региона. Также Польша заинтересована в вопросах стабилизации ситуации в Восточной Европе.
Министр отметил, что равновесие нарушено не только из-за конфликта в Украине, но и по причине создания в регионе Россией наступательных возможностей. В то же время, такие возможности не создаются НАТО, поскольку Североатлантический Альянс лишь формирует оборонные возможности.
Также он отметил, что Россия наращивает в оккупированном Крыму и Калининградской области наступательные вооружения.
Напомним, что выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоятся сгеодня, 2 июня. Из стран Восточной Европы единственным кандидатом является Польша, которая в 2018 году должна прийти на смену Украине.
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