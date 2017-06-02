



Под Киевом - крупный пожар на стихийной свалке - 02.06.2017 14:51

Недалеко от Киева на несанкционированной свалке мусора в четверг, 1 июня, разгорелся крупный пожар.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар произошел в Броварском районе Киевской области, рядом с селом Рожны. В этот же день в 21:10 пожар удалось локализовать на площади 2 гектаров.

Спасатели продолжили тушить огонь утром пятницы, 2 июня.

Сообщается, что на место происшествия для борьбы с огнем были направлены 19 спасателей, 5 единиц пожарной техники и 1 мотопомпа.

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