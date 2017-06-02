Профессора ЧНУ наградили медалью Сикорского- 02.06.2017 14:17
Декан философско-теологического факультета ЧНУ, доктор исторических наук и профессор Василий Алексеевич Балух был отмечен важной наградой - медалью М.Сикорского.
Инфомрацию о награждении опубликовал сайт ЧНУ.
Отметим, что профессор Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича был награжден медалью от Национального союза краеведов Украины.
Церемония награждения прошла по итогам презентации учебника "Культура раннемодерной Европы", написанного профессорами Виктором Коцуром и Василием Балухом. Отметим, что учебник недавно был напичатан издательством Фолио (Харьков).
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