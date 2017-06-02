



ЕСПЧ готов признать нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе - 02.06.2017 13:57

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по делу о контракте, подписанном между украинским Нафтогазом и российским Газпромом касаемо поставок газа. Напомним, что в этом деле суд отказал Газпрому в выплатах украинской стороной штрафа в размере 34,5 миллиарда долларов по системе "бери-или-плати". Кроме того, Россию обязали пересмотреть цены поставок газа в Украину с 2014 года.

Между тем, судебные тяжбы между Украиной и Россией продолжаются, и Украина может похвастаться определенным прогрессом, в частности - в Европейском суде по правам человека.

Так, на сегодняшний день можно быть более чем уверенным в том, что Страссбургский суд признает Россию виновной в нарушении прав человека как в Крыму, так и на территории Донбасса. Согласно решению Европейского суда по правам человека, несмотря на отсутствие юридически оформленного управления РФ на Донбассе в самопровозглашенных республиках не является доказательством того, что из Росии не направляются кураторы и Россия не является реальным руководителем происходящего на востоке Украины.

В то же время, решение ЕСПЧ вряд ли повлечет за собой финансовую компенсацию от РФ. Россия занимает позицию игнорирования подобных исков, что в результате приведет к накоплению работы в Совете Европы, что в дальнейшем грозит выходом из организации или исключением из нее.

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