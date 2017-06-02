



Microsoft переманивает пользователей Google бонусами - 02.06.2017 13:35

Отказ от поисковика Google в пользу Bing будет сопровождаться поощрениями от компании Microsoft. Корпорация разработала и запустила особую систему вознаграждений.

На настоящий момент поощрения за переход с Google на Bing работают только для жителей Великобритании. на другие страны бонусы пока что не распространяются.

Так, чтобы начать участие в программе, необходимо войти в Bing, используя учетную запись Microsoft. Баллы на профиль будут начислятья за каждый поисковый запрос в поисковике Bing. В дальнейшем их можно будет обменять на покупки в магазинах Microsoft, а также для Xbox и Windows.

Программа поощрений является многоуровневой. Так, для новичков можно будет набрать в день не больше 10 баллов, в то рвемя как продвинутые пользователи могут заработать до 50 бонусных очков.

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