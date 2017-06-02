



Магнитные бури на июнь 2017 - 02.06.2017 11:44

В плане магнитных бурь июнь 2017 года обещает быть довольно спокойным месяцем. Однако метеочувствительным людям все же стоит быть максимально осторожными и с вниманием относиться к своему самочувствию, поскольку колебания геомагнитного поля в июне 2017 все же будут.

Так, ученые отмечают, что магнитная буря в июне 2017 ожидается всего одна - 16 июня. Это будет слабая магнитная буря класса G1.

Кроме того, возбужденным геомагнитное поле Земли будет в следующие дни: 10 и 11 июня, а также 15 и 17 июня. В эти дни также рекомендуется следить за здоровьем, не забывать о приеме необходимых лекарств, а также избегать чрезмерных физических нагрузок.

Напомним, в дни магнитных бурь стоит воздержаться от употребления алкоголя, жирной, соленой и любой тяжелой для пищеварения еды. На работе стоит перенести важные встречи и подписание договоров на другие, более благоприятные даты. Также избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

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