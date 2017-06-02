В Черновцах на Велодень ограничат движение транспорта 3 06 2017- 02.06.2017 11:11
В Черновцах 3 июня состоятся мероприятия по случаю проведения в городе Велодня-2017. Отметим, что ранее Велодень был запланирован на 27 мая, однако его проведение было решено перенести ввиду неблагоприятных погодных условий.
Отметим, что в рамках Велодня-2017 в Черновцах пройдет масса различных мероприятий, в том числе - велоквест и велопробег. Так, в связи с этим было решено частично ограничить движение транспортных средств с целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на время проведения велопробега.
Так, 3 июня с 16:00 до 17:00 частично будет ограничено движение транспорта, а колонне велосипедистов будет обеспечено сопровождение на следующих участках дороги: на площади Соборной, улице Героев Майдана (от Соборной площади до проспекта Независимости), проспекту Независимости (от улицы Героев Майдана до улицы Головной), улице Головной (от проспекта Независимости до улицы Южно-Окружной), улице Южно-окружной (от улицы Головной до улицы Сидора Воробкевича), улице Воробкевича, улице Комарова (от улицы Воробкевича до Паркового проезда), а также Парковому проезду.
Ознакомиться с программой Велодня-2017, которая обещает быть очень насыщенной и интересной, можно здесь.
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