Смертельное ДТП в Черновцах 01 06 2017- 02.06.2017 09:51
Вечером четверга, 1 июня, в Черновцах произошла смертельная авария. Как стало известно, в результате ДТП погиб пешеход.
Инцидент случился примерно в 22:00 на углу улиц Винниченко и Коммунальников.
Представители патурильной полиции Черновцов предварительно сообщают, что мужчина перебегал дорогу, и в результате столкновения отлетел на капот сбившего его автомобиля. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.
В социальных сетях отмечают, что на данном участке дороги слишком часто случаются аварии, и возможно, здесь стоит установить круглосуточную видеофиксацию.
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