



Еврокомиссия призывает Украину за год завершить реформы - 02.06.2017 10:38

На проведение ключевых реформ Еврокомиссия выделила Украине год - до середины лета 2018 года. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве озвучил комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Спустя это время начнутся предвыборные настроения, которые не будут способствовать проведению реформ.

За отведенный год Украина должна внедрить пенсионную, земельную, медицинскую реформы, а также гарантировать проведение приватизации государственных предприятий. Из числа этих нововведений некоторые являются непопулярными, из-за чего в пердвыборный период их осуществлять будет еще сложнее. Однако Украина в них нуждается, подчеркнул еврокомиссар.

Йоханнес Хан отметил, что также есть необходимость обеспечить украинским предприятиям доступ к европейским рынкам, для чего нужно внедрить европейские технические стандарты. В связи с этим, подчеркнул Хан, Соглашение об ассоциации и ЗСТ нужно использовать по максимумум.

Также еврокомиссар заявил о старте в Украине программы "Антикоррупционная инициатива ЕС". В сфере борьбы с коррупцией данная программа является наибольшей программой поддержки ЕС на настоящий момент.

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