2 июня - ЗНО по истории Украины

- 02.06.2017 09:16
2 июня - ЗНО по истории Украины

Абитуриенты 2 июня будут сдавать тестирование по истории Украины в рамках основной сессии ЗНО 2017. В нынешнем году для участия в ЗНО по истории Украины зарегистрировалось более 182 тысяч участников.

Как и всегода, участники ЗНО приступят к тестированию ровно в 11:00. Допуск в пункты тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50. При себе у участника тестирования обязательно должен быть сертификат (оригинал), оригинал документа, удостоверяющего личность, который указан в сертификате, а также приглашение пропуск.

Тест по истории Украины разделен на 60 заданий четырех форм. На выполнение ЗНО 2017 по истории Украины участникам отводится 150 минут.

Весь тест, отметим, будет учитываться при поступлении в вуз. Также результат заданий теста с 1 по 30 может быть учтен в документе о полном среднем образовании как государственная итоговая аттестация по истории Украины. Отметим, что задания с 1 по 30 охватывают сторию Украины в период с двадцатого по начало двадцать первого столетия.

За задания 1-30 участник тестирования максимально может набрать до 47 баллов. За правильное выполнение всех заданий абитуриент может набрать максимум 94 балла.

 

Напомним, уже известны правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе,иностранным языкам (французскому, немецкому и испанскому), а также по английскому языку и математике.


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Ключові слова: зно 2017, зно 2017 по истории Украины

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