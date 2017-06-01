



Украинцы смогут бесплатно приватизировать жилье в общежитии - 01.06.2017 17:17

Согласно новому закону, подписанному президентом Петром Порошенко, граждане Украины, проживающие более 5 лет в общежитиях по причине отсутствия собственного жилья могут бесплатно приватизировать помещения общежитий.

По новому закону, если граждане Украины достаточно долго проживают на законных основаниях в общежитиях, они имеют право на бесплатную приватизацию помещения, в котором проживают, после передачи общежитий в собственность объединенных территориальных общин.

Приватизация возможна в отношении построенных во времена СССР на общегосударственные средства общежитий, а также тех, которые были включены в уставные фонды хозяйственных обществ и других организаций, которые были созданы путем корпоратизации бывших государственных и коммунальных предприятий. Также это касается тех предприятий, которые были отчуждены либо переданы в уставные капиталы других юрлиц.

Если же общежития были построены либо приобретены в советские времена со собственные либо привлеченные средства частными или коллективными собственниками, на них возможность приватизации распространяться не будет.

Возможность приватизации будет доступна украинцам, которые совокупно проживали в общежитии в течение 5 и более лет. Претендовать на приватизацию не могут жильцы общежитий, которые временно проживают в них в связи с учебой в вузе, переобучением либо повышением квалификации, а также по работе либо службе на контрактной основе. Если человек не состоит в трудовых отношениях с предприятием либо организацией, предоставившей право проживания в общежитии, в приватизации также откажут.

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