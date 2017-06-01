



За сутки в Черновцах задержали 8 пьяных водителей - 01.06.2017 16:35

В течение прошедших суток 31 мая в подразделения Главного управления Нацполиции в Черновицкой области поступило 323 обращения.

Из них 22 обращения содержат в себе признаки уголовных правонарушений. В частности, поступило 1 сообщение о грабеже, 1 - о мошенничестве, 14 сообщений о кражах, 1 обращение о завладении автомобильным транспортом, 1 случай контрабанды, а также 4 факта хранения наркотиков.

Кроме того, патрульные полицейские составили за прошлые сутки 131 административный протокол о нарушениях Правил дорожного движения, среди которых - 8 протоколов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях на вождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

В течение прошлых суток полицейские провели работу касаемо зарегистрированных ранее преступлений. В целом, было раскрыто 4 кражи, было раскрыто незаконное завладение автомобилем, а также был найден без вести пропавший человек.

Платиновая Буковина

Всі новини