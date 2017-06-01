



В Гарварде появится учебный курс по Игре престолов - 01.06.2017 15:34

Цикл романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", которые послужили основой для телесериала "Игра престолов", не теряют своей популярности. Причем, во многих уголках мира появляются фанклубы, численность которых растет. В Гарвардском университете решили пойти дальше - вуз предлагает учебный курс, который связан с книгами Мартина и сериалом.

Название курса звучит достаточно серьезно: "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". Слушатели нового курса смогут не только столкнуться с атмосферой любимых произведений, но и узнать, насколько события в книгах и сериале отображают культуру Европзии в средние века, которые адаптированы и видоизменены.

В рамках курса студентам предлагается изучить ряд архетипических персонажей. Среди них такие личности, как король, второй сын, хорошая жена, искатель приключенй. Эти персонажи будут сопровождаться аналогами, которые уже встречаются в легендах, религии, истории и литературе. Средневековые биографии короев должны стать основным источником курса.

Примечательно, что "Игра престолов" уже не впервые становится предметом изучения. Так, Калифорнийский университет в Беркли еще в 2015 году предложил всем желающим годовой курс изучения сериала "Игра престолов" продолжительностью шесть недель. Также фанаты сериала могут пройти летнюю программу, которая запускается в Беркли нынешним летом.

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