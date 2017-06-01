В Черновцах задержан грабитель- 01.06.2017 14:03
31 мая в полицию обратился черновчанин с сообщением об ограблении. По словам 43-летнего заявителя, к нему в жилье вошел неизвестный мужчина, который в открытой форме овладел мобильным телефоном марки Xiaomi, деньгами на сумму 150 долларов США, а также платой от сварочного аппарата.
Информацию о происшествии озвучили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили там злоумышленника, которым оказался житель Черновцов 37 лет. В соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины преступника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания.
В соответствии с санкциями, предусмотренными за данное правонарушение, мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.06.2017 16:35
- 01.06.2017 15:34
- 01.06.2017 15:05
- 01.06.2017 13:41
- 01.06.2017 13:12
- 01.06.2017 11:41
- 01.06.2017 10:52
- 01.06.2017 10:24
- 01.06.2017 10:03
- 01.06.2017 09:18