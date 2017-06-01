



В Черновцах задержан грабитель - 01.06.2017 14:03

31 мая в полицию обратился черновчанин с сообщением об ограблении. По словам 43-летнего заявителя, к нему в жилье вошел неизвестный мужчина, который в открытой форме овладел мобильным телефоном марки Xiaomi, деньгами на сумму 150 долларов США, а также платой от сварочного аппарата.

Информацию о происшествии озвучили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили там злоумышленника, которым оказался житель Черновцов 37 лет. В соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины преступника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания.

В соответствии с санкциями, предусмотренными за данное правонарушение, мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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