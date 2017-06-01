Рейтинг миролюбивых стран: Украина на 156 месте- 01.06.2017 11:41
Ежегодный рейтинг стран под названием "Глобальный индекс миролюбия" был представлен Лондонским экономическим институтом мира и экономики. В рейтинге расположились страны по различным показателям.
Исследователи приняли во внимание при составлении рейтинга 163 страны по всему миру. При составлении рейтинга учитывались такие важные факторы, как экономическое и политическое положение стран, соблюдение прав человека в стране, вооруженные конфликты, терроризм, а также отолерантное отношение к другим народам и некоторые другие показатели. Таким образом, ученые расположили в рейтинге страны по миролюбию.
В данному рейтингу на первом месте оказалась Исландия, возглавляющая список самых миролюбивых стран уже девятый год подряд. На втором месте расположилась Новая Зеландия, далее следуют Португалия, Австрия и Дания. Сирия оказалась в хвосте рейтинга. Чуть более миролюбивыми, если можно так выразиться, оказались Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.
В соответствии с глобальным индексом миролюбия Украина оказалась на 156 месте. В то же время, Россия оказалась выше на несколько позиций, заняв 151-е место рейтинга.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.06.2017 16:35
- 01.06.2017 15:34
- 01.06.2017 15:05
- 01.06.2017 14:03
- 01.06.2017 13:41
- 01.06.2017 13:12
- 01.06.2017 10:52
- 01.06.2017 10:24
- 01.06.2017 10:03
- 01.06.2017 09:18