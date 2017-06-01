



Рядом с Землей пролетит гигантский астероид 1 06 2017 - 01.06.2017 10:52

Один из крупнейших астероидов сегодня пронесется рядом с Землей. Небесное тело, получившее название "космической скалы", промчится мимо нашей планеты на довольно близком расстоянии.

Ученые отмечают, что астероиды, пролетающие на таком расстоянии рядом с Землей, могут повлечь за собой определенную опасность. Интересен также и тот факт, что такое приближение к Земле, которое случится сегодня, 1 июня, считается довольно редким явлением.

Астрономы подсчитали, что диаметр астероида 418094 составляет больше 800 метров, и скорость движения космического тела также огромна. Ориентировочно астероид пронесется мимо нашей планеты в 12:09 по киевскому времени. Впрочем, наблюдать за этим явлением с помощью обычного телескопа не представится возможным, несмотря на близость объекта к Земле. Ученые отметили, что понятие близкого пролета носит условный характер, и расстояние между астероидом и планетой будет крайне малым по космическим меркам. Объект 418094 приблизится к Земле на 3 066 миллионов километров.

В то же время ученые подчеркивают, что несмотря на такое расстояние, астероид не представляет для Земли никакой опасности. Возможность столкновения астероида с планетой составила 0%.

Интересно, что с начала года рядом с Землей уже пролетали некоторые астероиды, причем, не самых малых размеров. И расстояние между ними и нашей планетой было куда меньшим, чем в этот раз.

Платиновая Буковина

Всі новини