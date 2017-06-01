



Украинцы могут путешествовать в Турцию по ID-картам - 01.06.2017 09:18

Внутренние паспорта граждан Украины в виде ID-карты дают возможность пересекать границу с Турцией. Новые возможности открываются для украинцев, начиная с 1 июня.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. Турецкие граждане также могут воспользоваться аналогичным правом при посещении Украины.

По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, в Анкаре 14 марта между правительствами Украины и Турции было подписано соответствующее соглашение. Постановление об утверждении данного соглашения было принято Кабмином уже спустя три дня.

Таким образом, для путешествий гражданам обеих стран при наличии внутренних паспортов в формате ID-карт нет необходимости пользоваться загранпаспортами - ни биометрическими, ни старого образца. Отметим, что правительство Украины ратифицировало соглашение о безвизовых поездках 17 мая, и 21 мая ратификация состоялась в Турции.

Платиновая Буковина

Всі новини