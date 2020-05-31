



Выполнен первый авиарейс Черновцы-Анталия - 31.05.2017 16:26

31 мая из Черновцов был отправлен первый авиарейс Черновцы-Анталья. Торжественное мероприятие по случаю открытия новой летной программы международного аэропорта "Черновцы" состоялось ранее утром, в 8:00.

Перевозчиком, который будет обслужитьва новый рейс, стала авиакомпания Bravo Airways.

Первые пассажиры уже прибыли в Анталию. Их доставил на курорт самолет Боинг 737, рассчитанный на 130 пассажиров

Представители авиаперевозчика отмечают, что новый рейс будет выполняться два раза в неделю. Благодаря этому черновчане и жители области смогут получить больше возможностей для летнего отдыха.

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