



Студентам отменили обязательное трудоустройство после вуза - 31.05.2017 15:45

На заседании Кабинета министров в среду, 31 мая, было утверждено постановление, которым отменялось обязательное трудоустройство для студентов всех украинских вузов.

Так, еще в прошлом году было отменено обязательное трудоустройство почти для всех украинских студентов. На основании позиции профильных учреждений исключение было сделано только в плане трудоустройства студентов-медиков.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что теперь по окончанию учебы выпускники медицинских вузов теперь могут самостоятельно выбирать место дальнейшей работы, реализуя свое конституционное право.

Данное изменение Кабмин принял в связи с изменениями в законодательной базе. В ЗаконУкраины "О высшем образовании" ранее были внесены изменения, которые касались отмены нормы обязательного трудоустройства для выпускников высших учебных заведений.

Так, ранее действовала следующая норма. Учащиеся за счет средств бюджета студенты после выпуска должны были отработать три года на том предприятии, куда их распределяли вузом. Если же выпускник вуза не желал работать в указанном месте, он мог отказаться, возместив при этом средства, потраченные на его учебу.

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