



Дополнительные выходные в июне 2017 - 31.05.2017 10:25

Дополнительные выходные - всегда прекрасная возможность выделить для себя время на отдых или времяпрепровождение с близкими и друзьями. Предлагаем ознакомиться с дополнительными выходными днями, которые ожидают нас в июне 2017 года.

Перечень праздничных и выходных дней в Украине установлен статьей 73 Кодекса законов о труде. Это ряд государственных и религиозных праздников, которые являются нерабочими.

Так, в ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины составид график переноса рабочих дней на 2017 год. В данном графике учтены праздничные и нерабочие дни, а также предложены переносы рабочих дней для комфортного празднования гражданами.

Так, в июне 2017 нас ожидает несколько выходных дней, помимо привычных суббот и воскресений. Один из крупнейших религиозных праздников, отмечаемых в Украине - Троица. Этот праздник выпадает на 50-й день после Пасхи, всегда на воскресенье. В нынешнем году Троица празднуется 4 июня. А в соответствии с КЗоТом, если праздничный день приходится на выходной или нерабочий, то его переносят на следующий за ним рабочий. В связи с этим следующий за Троицей понедельник - 5 миюня - также будет выходным днем.

Кроме того, 28 июня Украина отмечает День Конституции. Это государственный праздник, который также является выходным. Приходится он на среду, которая также будет выходным для украинских граждан.

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