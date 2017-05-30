Нормандские переговоры состоятся летом - МИД Украины

- 31.05.2017 09:29
Нормандские переговоры состоятся летом - МИД Украины

Этим летом возможно проведение переговоров в нормандском формате на уровне глав государств. Об этом сообщила замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, данная встреча вполне может состояться будущим летом. Весьма вовлеченной в данный процесс является Ангела Меркель. Предварительно обговаривалось, что после ее возвращения летних каникул будут проведены "нормандские переговоры".

Тем не менее, Зеркаль отметила, что очередные нормандские переговоры не повлекут за собой быстрого результата. Она отметила, что лучше сохранять ситуацию стабильной, чтобы она не ухудшалась, и не было обострения конфликта вплоть до прямого противостояния.

Напомним, что недавно переговоры в нормандском формате прошли в Берлине. На встрече от Украины присутствовал Вадим Пристайко, заместитель министра иностранных дел. 

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Ключові слова: нормандские переговоры 2017

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