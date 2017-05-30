30-31 мая в Украине - сильные грозы

- 30.05.2017 17:10
30-31 мая в Украине - сильные грозы

На большей части территории Украины 30-31 мая синоптики прогнозируют сильный шквальный ветер и грозы.

Об этом информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Так, шквальный ветер со скоростью рт 15 до 20 метров в секунду, а также сильные грозы 30 мая в следующих областях: Тернопольская, Черновицкая, Кировоградская, Ивано-Франковская, Киевская, Черниговская, Львовская, Винницкая, Днепропетровская, Луганская, Харьковская, Полтавская, Черкасская и Сумская.

Что касается погоды 31 мая, то в Закарпатской области, а также Тернопольской, Львовской, Волынской, Черновицкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы и град. В связи с резким ухудшением погодных условий гражданам не рекомендуется без острой неоходимости выходить на улицу. Кроме того, во время пребывания на улице стоит держаться как можно бальше от билбордов, других рекламных конструкций, а также деревьев. Также старайтесь не парковать под ними автомобили, чтобы уберечь их от повреждений в случае непогоды.

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