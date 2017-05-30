



На Буковине состоится встреча президентов Украины и Румынии - 30.05.2017 16:41

В Черновицкой области состоится встреча президентов Украины и Румынии. Отмечается, что главы двух держав примут участие в открытии двух пунктов пропуска на Буковине.

О готовящейся встрече рассказал глава Черновицкой областной госадминистрации Александр Фищук во время брифинга во вторник, 30 мая.

Так, встреча президентов, скорее всего, состоится в начале осени, в сентябре. До этого времени планируется завершить все работы на двух пунктах пропуска на украинско-румынской границе.

Напомним, на Буковине идут строительные работы в пунктах пропуска Дяковцы и Красноильск. Отметим, что модернизация этих двух пунктов осуществляется за средства европейских инвесторов.

Платиновая Буковина

Всі новини