На Буковине состоится встреча президентов Украины и Румынии- 30.05.2017 16:41
В Черновицкой области состоится встреча президентов Украины и Румынии. Отмечается, что главы двух держав примут участие в открытии двух пунктов пропуска на Буковине.
О готовящейся встрече рассказал глава Черновицкой областной госадминистрации Александр Фищук во время брифинга во вторник, 30 мая.
Так, встреча президентов, скорее всего, состоится в начале осени, в сентябре. До этого времени планируется завершить все работы на двух пунктах пропуска на украинско-румынской границе.
Напомним, на Буковине идут строительные работы в пунктах пропуска Дяковцы и Красноильск. Отметим, что модернизация этих двух пунктов осуществляется за средства европейских инвесторов.
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