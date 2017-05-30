



Супружеская верность продлевает жизнь - 30.05.2017 15:27

Ученые отмечают - верные супруги могут прожить более долгую жизнь, чем те, кто склонен к изменам.

Американские исследователи пришли к выводу, что супружеская верность, в особенности, со стороны мужчин, повышает стрессоустойчивость и ведет к долголетию. Так, было установлено, что не изменяющие своей второй половинке мужья, которые регулярно выполняют свой супружеский долг, в среднем живут на 12 лет дольше, чем их менее верные "коллеги". Кроме того, верные мужья гораздо реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Дело в том, что насыщенная сексуальная жизнь для мужчины означает повышенную выработку гормона тестостерона. Благодаря этому у мужчины снижается риск возникновения депрессии, улучшается тонус организма, сохраняется хороший обмен веществ, а сердце и сосуды также находятся в хорошей форме.

При этом, верность одному партнеру означает гораздо меньше стрессовых ситуаций, что логично. Также это повышает устойчивость к новым стрессам, а также позволяет продлить жизнь.

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