В Кембридже появится первый в мире профессор игры

- 30.05.2017 12:12
В Кембридже появится первый в мире профессор игры

Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже.

Последние 15 лет ученый работал в Имперском колледже Лондона, где возглавлял исследовательский отдел в сфере психического здоровья детей и подростков. К выполнению новых обязанностей Пол Рамчандани приступит спустя некоторое время - с начала 2018 года.

На новую должность были направлены грантовые средства в размере 4 миллионов фунтов стерлингов, которые предоставила компания Lego. Грант направлен на поддержку Центра изучения игры в отрасли образования, развития и обучения.

Рамчандани на новой должности будет исследовать роль игры в обучении детей как обязательный навык для 21 столетия, а также решение вопросов с самоконтролем и работой в команде.

Платиновая Буковина

Ключові слова: исследования игры, игра как объект исследования, игра в образовании

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