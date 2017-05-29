В Кембридже появится первый в мире профессор игры- 30.05.2017 12:12
Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже.
Последние 15 лет ученый работал в Имперском колледже Лондона, где возглавлял исследовательский отдел в сфере психического здоровья детей и подростков. К выполнению новых обязанностей Пол Рамчандани приступит спустя некоторое время - с начала 2018 года.
На новую должность были направлены грантовые средства в размере 4 миллионов фунтов стерлингов, которые предоставила компания Lego. Грант направлен на поддержку Центра изучения игры в отрасли образования, развития и обучения.
Рамчандани на новой должности будет исследовать роль игры в обучении детей как обязательный навык для 21 столетия, а также решение вопросов с самоконтролем и работой в команде.
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