В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017- 30.05.2017 10:59
Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.
В дежурную часть сообщение о стрельбе поступило утром, в 8:16. О происшествии, которое имело место на улице Михаила Гришко, сообщил прохожий. По словам очевидца, неизвестный осуществил несколько выстрелов в мужчину, после чего уехал в сторону проспекта Петра Григоренко. Представители полиции информируют, что огнестрельное ранение в спину привело к смерти пострадавшего.
Для задержания нападавшего был введен план "Перехват". Предварительно сообщается, что стрелявший скрылся на красном авто марки Audi.
Следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управления полиции Киева работают на месте происшествия. В полиции отмечают, что личность стрелявшего установлена, однако больше подробностей на настоящий момент не известно.
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