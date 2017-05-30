В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017

- 30.05.2017 10:59
В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017

Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.

В дежурную часть сообщение о стрельбе поступило утром, в 8:16. О происшествии, которое имело место на улице Михаила Гришко, сообщил прохожий. По словам очевидца, неизвестный осуществил несколько выстрелов в мужчину, после чего уехал в сторону проспекта Петра Григоренко. Представители полиции информируют, что огнестрельное ранение в спину привело к смерти пострадавшего.

Для задержания нападавшего был введен план "Перехват". Предварительно сообщается, что стрелявший скрылся на красном авто марки Audi.

Следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управления полиции Киева работают на месте происшествия. В полиции отмечают, что личность стрелявшего установлена, однако больше подробностей на настоящий момент не известно.

Платиновая Буковина

Ключові слова: стрельба в Киеве 30 мя, в Киеве застрелили человека 30 05 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Почему для некоторых время течет медленнее Восприятие времени для человека иногда меняется. Как утверждают ученые, чем старше человек, тем для него время течет быстрее.
- 30.05.2017 12:44
В Кембридже появится первый в мире профессор игры Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже
- 30.05.2017 12:12
Причины для отказа в безвизе После введения безвизового режима гражданам Украины могут отказать во въезде в страны Европейского Союза. Представители Департамента консульсклой службы Министерства иностранных
- 30.05.2017 11:11
Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.
- 30.05.2017 10:05
Ответы на ЗНО 2017 по английскому языку В понедельник, 29 мая, украинские абитуриенты сдавали тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017. Так, уже
- 30.05.2017 09:53
Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого пострадало много человек. В больницах на настоящий момент остается 108 человек,
- 30.05.2017 09:35
В Чили построят самый большой в мире телескоп Стартовали работы по созданию супертелескопа, который будет работать в оптическом и инфракрасном диапазоне. Отмечается, что для будущего комплекса
- 29.05.2017 16:58
В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017 На прошлых выходных в одном из баров Одессы, который находится на проспекте Добровольского, произошла драка. Четверо мужчин получили ранения
- 29.05.2017 16:09
Безвизовые поездки в ЕС для украинцев с детьми Биометрический паспорт для поездок за границу необходим как взрослым, так и детям, чтобы совершать путешествия в рамках безвизового режима
- 29.05.2017 15:44
Из-за дружественного огня погибло и пострадало до 10 боевиков Украинская разведка сообщает о потерях в числе противника на Донбассе. В частности, стало известно об обстрелах в районе Авдеевки, осуществленном российско
- 29.05.2017 15:37

Всі новини