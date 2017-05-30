



В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017 - 30.05.2017 10:59

Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.

В дежурную часть сообщение о стрельбе поступило утром, в 8:16. О происшествии, которое имело место на улице Михаила Гришко, сообщил прохожий. По словам очевидца, неизвестный осуществил несколько выстрелов в мужчину, после чего уехал в сторону проспекта Петра Григоренко. Представители полиции информируют, что огнестрельное ранение в спину привело к смерти пострадавшего.

Для задержания нападавшего был введен план "Перехват". Предварительно сообщается, что стрелявший скрылся на красном авто марки Audi.

Следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управления полиции Киева работают на месте происшествия. В полиции отмечают, что личность стрелявшего установлена, однако больше подробностей на настоящий момент не известно.

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