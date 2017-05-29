Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ- 30.05.2017 10:05
Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.
В общей сложнсти, в первом квартале 2017 года военкоматы Черновицкой области приняли на службу 181 контрактника. С начала второго квартала поступило на службу уже поступило 86 человек. В учебно-тренировочные центры сегодня направляется еще 15 человек.
Черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк отметил, что процент желающих служить по контракту на Буковине вырос, и немаловажную роль в этом сыграло увеличение денежного вознаграждения. Контрактники сейчас получают зарплату от 8 тысяч гривен и выше - в зависимости от занимаемой олжности. Также очень важно, что появилась возможность подписывать контракт на недолгий срок - 6 месяцев. Нередки такие случаи, когда летом у некоторых людей нет работы, потому они поступают на службу по контракту на полгода. За время службы в рядах Вооруженных сил контрактники получают денежное обеспечение, а также могут пользоваться социальными льготовами.
Так, уже служившие ранее в ВСУ, имевшие опыт в зоне боевых действий и имеющие военную учетную специальность, могут направляться в военные части, минуя учебные центры. В военных комиссариатах можно получить подробную информацию о военных частях, а также об имеющихся вакансиях.
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