



Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ - 30.05.2017 10:05

Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.

В общей сложнсти, в первом квартале 2017 года военкоматы Черновицкой области приняли на службу 181 контрактника. С начала второго квартала поступило на службу уже поступило 86 человек. В учебно-тренировочные центры сегодня направляется еще 15 человек.

Черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк отметил, что процент желающих служить по контракту на Буковине вырос, и немаловажную роль в этом сыграло увеличение денежного вознаграждения. Контрактники сейчас получают зарплату от 8 тысяч гривен и выше - в зависимости от занимаемой олжности. Также очень важно, что появилась возможность подписывать контракт на недолгий срок - 6 месяцев. Нередки такие случаи, когда летом у некоторых людей нет работы, потому они поступают на службу по контракту на полгода. За время службы в рядах Вооруженных сил контрактники получают денежное обеспечение, а также могут пользоваться социальными льготовами.

Так, уже служившие ранее в ВСУ, имевшие опыт в зоне боевых действий и имеющие военную учетную специальность, могут направляться в военные части, минуя учебные центры. В военных комиссариатах можно получить подробную информацию о военных частях, а также об имеющихся вакансиях.

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