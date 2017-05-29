Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек

- 30.05.2017 09:35
Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек

В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого пострадало больше сотни человек человек. В больницах на настоящий момент остается 108 человек, среди которых - 22 ребенка.

Отметим, что на Москву в середине дня 29 мая обрушилсся мощный ураган - ливень с сильными порывами ветра. Ветер был настолько сильным, что валил металлические конструкции и деревья. Всего из-за непогоды погибло 11 человек, среди них - один ребенок. Отмечается, что большая часть погибла как раз из-за поваленных деревьев. В общей сложности, в столице России ураганом повалило больше тысячи деревьев.

О надвигающемся урагане большинство жителей Москвы не получило предупредительных SMS-сообщений.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что в 15 взрослых больниц и 6 детских во второй половине дня 29 мая поступило одновременно 146 пациентов, которые получили различного рода травмы и повреждения в результате урагана. 108 человек по настоящий момент остаются в медучреждениях на лечении.

Состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное либо средней тяжести. В тяжелом состоянии находится восемь пострадавших.

Согласно предварительной информации, за последние 100 данный ураган стал самым мощным и смертоносным для столицы России. В июне 1998 года в Москве случился похожий ураган, тогда погибло девять человек. Ранее, в 1904 году, по Москве пронесся смерч, который погубил более 100 человек.

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