



В Чили построят самый большой в мире телескоп - 29.05.2017 16:58

Стартовали работы по созданию супертелескопа, который будет работать в оптическом и инфракрасном диапазоне. Отмечается, что для будущего комплекса была создана особая многозеркальная оптическая система, не имеющая в мире ни одного аналога.

Экстремально большой телескоп ELT (Extremely Large Telescope) позволит вплотную рпиблизиться к изучению и пониманию процессов, происходящих внутри вселенной. С его помощью ученые смогут узнавать больше и проводить исследования черных дыр, экзопланет, познавать процесс формирования галактик, а также изучать природу темной энергии.

Самый большой в мире телескоп будет находиться в Чили, на вершине горы Сьерро Армасонес, что на высоте 3046 метров над уровнем моря. Данная местность была выбрана неслучайно. В первую очередь, здесь фиксируется крайне низкий уровень светового загрязнения. Кроме того, безоблачных ночей, когда созданы оптимальные условия для наблюдений, здесь насчитывается оченьм много. Так, диаметр главного зеркала телескопа будет иметь ни много ни мало - 39 метров. В целом, конструкция ELT будет иметь массу порядка 5000 тонн, и расположится под куполом диаметром 85 метров. Наибольший в мире телескоп будет работать на базе адаптивной оптики, чтобы предоставлять ученым максимально четкие и качественные изображения. По сравнению с "Хабблом" качество изображений, полученных с нового телескопа, будет лучше и четче в 16 раз.

Отмечается, что экстремально большой телескоп в Чили заработает в 2024 году. По словам Тима де Зеу, генерального директора Европейской южной обсерватории, создание ELT должно сподвигнуть множество людей на занятия наукой, развитие технологий, а также мысли о месте землян во Вселенной.

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